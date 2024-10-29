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Україна та Євросоюз домовилися про збільшення імпорту електроенергії до 2,1 ГВт взимку

29 жовтня 2024, 16:08
Україна та Євросоюз домовилися про збільшення імпорту електроенергії до 2,1 ГВт взимку
Рік тому восени Київ та Брюссель повністю синхронізували енергосистеми.

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила максимально допустиму можливість України та Молдови для імпорту електроенергії на 400 МВт,  до 2,1 ГВт з 1 грудня.

Про це повідомляє європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

Після російського руйнування електростанцій в Україні та очікуваного дефіциту електроенергії взимку оператори систем передачі континентальної Європи оцінили доцільність збільшення потужностей експорту електроенергії до України та Молдови. Проведені ними розрахунки дозволили збільшити ліміт ще на 400 МВт.

"Ліміт потужності у 2100 МВт буде застосовуватися з 1 грудня 2024 року. З березня 2025 року оператори ГТС зможуть щомісяця переглядати обмеження комерційної потужності між ЄС та Україною і Молдовою", - йдеться у повідомленні.

В цей же час міністерство енергетики України повідомило, що українська енергосистема зможе залучати додатково 250 МВт аварійної допомоги.

"Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Ще на початку війни енергосистема України була синхронізована із Європейською мережею операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. 

А рік тому Україна і Євросоюз повністю синхронізували енергосистеми.

 

імпортЄвросоюзенергосистема

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