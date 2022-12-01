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Україна цьогоріч планує підписати чотири угоди про вільну торгівлю

Крім того, заплановано підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, Тунісом, Канадою, Йорданією. Також цьогоріч очікується оновлення угоди зі США
На 2022 рік очікується підписання угод про вільну торгівлю з 4 країнами, а також – підготовка до підписання угоди про "промисловий безвіз" з ЄС.
Україна цьогоріч планує підписати чотири угоди про вільну торгівлю Фото: business.ua
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду 12 січня.
 
Він зазначив, що одним з ключових акцентів в напрямку розширення експорту є підготовка до підписання "промислового безвізу" з Євросоюзом, а також оновлення торговельних додатків Угоди про асоціацію.
 
Крім того, заплановано підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, Тунісом, Канадою, Йорданією. Також цьогоріч очікується оновлення угоди зі США.
 
Укладення "промислового безвізу" визнає, що Україна є промислово розвинутою державою, де продукція виробляється відповідно до стандартів ЄС щодо якості та безпечності такої продукції. Угода дозволить виробникам продукції отримувати всі необхідні сертифікати для експорту в Україні.
 
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12 01 2022 14:53
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