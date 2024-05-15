Україна тисне, щоб США дозволили бити по території рф американською зброєю – Politico

З цією метою група українських парламентаріїв полетіла у США для переговорів/

Україна тисне на адміністрацію Джо Байдена, щоб США скасували заборону на використання американської зброї для ударів по росії.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Українські чиновники зосередили зусилля, щоб змусити адміністрацію Байдена скасувати заборону на використання зброї, виготовленої в США, для ударів усередині росії. Ця заборона не давала їм атакувати позиції росії під час підготовки атаки на Харківщину. Цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у Вашингтоні, щоб заручитися допомогою Конгресу в цьому питанні.

Українські чиновники тижнями спостерігали, як росіяни скупчуються біля українського кордону, не маючи змоги використати надану США зброю для нанесення превентивного удару через політику Вашингтона. Адміністрація Байдена в якості умови відправлення в Україну зброї далекого радіусу дії заявила, що вона не може використовуватися для ударів на території росії.

"Головна проблема зараз полягає в тому, що політика Білого дому обмежує нашу здатність завдавати ударів по військових цілях усередині росії", - заявив Давид Арахамія, голова "Слуги народу".

росія добре усвідомлює це обмеження і змогла сконцентрувати щонайменше 30 000 військових і обладнання на кордоні, не побоюючись ураження тактичними ракетними системами далекого радіусу дії, наданими США.

"Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині росії, і ми нічого не могли з цим вдіяти", - заявила голова спецкомісії Верховної Ради України з питань озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова.

Парламентарі є частиною більшої групи українських законодавців, які цього тижня зустрічаються з низкою членів Конгресу, щоб спробувати залучити їх до спроби змусити Білий дім змінити курс.

Двоє офіційних осіб США на прохання про коментарі підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

"Допомога призначена для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із чиновників на умовах анонімності.

росія напала на Харківщину, використавши проблеми в українській армії, зокрема дефіцит живої сили та відсутність належно підготовленої оборони поблизу Харкова. Це ставить під загрозу місто з 1 мільйоном жителів і потенційно дає росії критично важливий плацдарм.

Обмеження адміністрації Байдена на використання зброї американського виробництва для ударів по території росії діє з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року і вже давно розчаровує українських чиновників.

"росіяни зараз розумні, бо знають, що українцям заборонено бити по території росії. І ми бачили, що вся їхня військова техніка стоїть за один-два кілометри від кордону біля Харкова, і ми нічого не могли зробити", - сказала Устінова.

Цього місяця уряд Великої Британії скасував аналогічне обмеження на використання британської зброї. Офіційні особи США дедалі більше вірять, що плани путіна мобілізувати нові військові підрозділи в поєднанні з додатковими боєприпасами з Пекіна та зменшенням підтримки Києва Заходом можуть принести йому перемогу в Україні.

"Це може бути не та перемога, якої спочатку хотів путін, тобто повне захоплення України. Але до кінця цього року він, можливо, зможе використати свої здобутки, щоб домовитися про вигідні умови для москви", - кажуть троє чиновників, знайомих з даними західної розвідки.

Аналіз значно суворіший за той, який оприлюднили американські офіційні особи півроку тому, і свідчить про те, що брак боєприпасів в України та посилення позицій росії на полі бою змінили хід війни.