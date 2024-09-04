Україна у Курській області виборює козирі для переговорів з кремлем – міністр оборони Естонії
Глава оборонного відомства Естонії Ханно Певкур вважає, що своєю операцією на Курщині Київ може отримати кращі позиції для переговорів з росією.
Про це він розказв в інтерв'ю Європейській правді.
Певкур вважає, що своєю операцією у Курській області Україна показала здатність воювати і те, що Росія не така могутня, як багато хто вважає.
"Я вважаю, що на Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що ви маєте живу силу і техніку для того, щоби за нагоди повернути контроль на українській землі, і не тільки. Ви також показали, що росії зовсім не така могутня, або як багато хто вважає", – сказав він.
Він додав, що завдяки цій операції з’явилося багато нових можливостей для української армії та уряду.
На думку міністра. одного дня дійде і до переговорів з росією.
"Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині", – сказав Певкур.
"Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні, так і отримати кращі позиції для переговорів", – підсумував він.