Україна у Курській області виборює козирі для переговорів з кремлем – міністр оборони Естонії

Операція ЗСУ продемонструвала, що Україна може воювати і, що росія не така могутня.

Глава оборонного відомства Естонії Ханно Певкур вважає, що своєю операцією на Курщині Київ може отримати кращі позиції для переговорів з росією.

Про це він розказв в інтерв'ю Європейській правді.

Певкур вважає, що своєю операцією у Курській області Україна показала здатність воювати і те, що Росія не така могутня, як багато хто вважає.

"Я вважаю, що на Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що ви маєте живу силу і техніку для того, щоби за нагоди повернути контроль на українській землі, і не тільки. Ви також показали, що росії зовсім не така могутня, або як багато хто вважає", – сказав він.

Він додав, що завдяки цій операції з’явилося багато нових можливостей для української армії та уряду.

На думку міністра. одного дня дійде і до переговорів з росією.

"Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині", – сказав Певкур.

"Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні, так і отримати кращі позиції для переговорів", – підсумував він.