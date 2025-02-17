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Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і рф – Зеленський

17 лютого 2025, 15:07
Україна у Саудівській Аравії не братиме участь у переговорах делегацій США і рф – Зеленський
фото: Офіс президента України
Президент підкреслив, що Україна не прийматиме жодних угод, досягнутих без неї.
Україна не братиме участі в зустрічі між делегаціями США і росії у Саудівській Аравії.
 
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час перебування в ОАЕ, пише BBC. 
 
Він наголосив, що його поїздки до ОАЕ та Саудівської Аравії були узгоджені давно. Він припустив, що його запланована поїздка не має жодного зв'язку з російсько-американськими переговорами. 
 
"Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як нерезультативні, і ми не можемо прийняти угоду про нас без нас", – сказав він. 
 
Поїздка Володимира Зеленського до ОАЕ, Саудівської Аравії і Туреччини була запланована заздалегідь. Це країни, які допомагають у звільненні українських полонених.
війна в УкраїніМирні ініціативиВолодимир Зеленськийросія окупанти

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