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Україна уклала з Угорщиною газову угоду для збільшення імпорту

Йдеться про зростання потужностей з 1 січня 2022 року
Оператори ГТС України та Угорщини уклали угоду щодо збільшення на третину гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи.
Україна уклала з Угорщиною газову угоду для збільшення імпорту Фото: Радіо Свобода

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ, зазначає "Економічна правда".

Йдеться про зростання потужностей з 1 січня 2022 року. Таким чином Україна збільшує гарантовані потужності майже на 30% і зможе транспортувати до 8 млн кубометрів газу щодоби (2,9 млрд м3 у рік) з Угорщини до України. 

"Разом із наявними 27 млн куб. м добових потужностей зі Словаччини це збільшить загальний обсяг гарантованих можливостей для імпорту газу в Україну до 35 млн куб. м на добу, що значно посилює енергетичну безпеку країни", - кажуть в ОГТСУ.

Гендиректор Оператора Сергій Макогон зазначив, що Україна вперше з 2014 року збільшує гарантовані потужності для імпорту газу з Європи. 

У перші три місяці 2022 року запроваджується тестовий режим. Він потрібен операторам для погодження і налаштування всіх технічних й операційних процесів для транспортування природного газу у напрямку Угорщина - Україна. Перший денний аукціон відбудеться 31 грудня 2021 року.

Крім того, Міненерго та Міністерство закордонних справ працює над збільшенням гарантованих потужностей в Україну за іншими пріоритетними напрямками, зокрема - зі Словаччиною та Польщею.

Також угода відкриває доступ до нових джерел природного газу, зокрема, терміналу сховища природного газу на острові Крк (Хорватія).  

Нагадаємо, що ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 1800 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

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23 12 2021 10:55
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