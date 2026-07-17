Україна уразила ще 12 суден тіньового флоту рф у Чорному морі

Атака стала частиною операції, спрямованої на обмеження перевезень нафти, пального та вантажів в обхід санкцій.

Українські військові в ніч проти 17 липня уразили 12 суден, які, за даними Сил безпілотних систем, входять до складу тіньового флоту рф. Загалом у межах операції з початку липня було уражено 159 суден.

Про це написав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

За його словами, серед уражених у Чорному морі суден – дев’ять суховантажів, танкер, танкер-газовоз та буксир.

Атака стала частиною операції Сил безпілотних систем під назвою "МоЛоЧКа", яка триває з 6 липня.

Бровді заявив, що мета операції – обмежити можливості росії перевозити нафту, пальне та інші вантажі в обхід міжнародних санкцій.

"Ціль – невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів в обхід санкцій", – зазначив командувач.

Він додав, що українські сили не ставлять за мету спричинення екологічної шкоди, а прагнуть вивести судна з експлуатації без масштабних пошкоджень корпусів.

За словами Бровді, у період із 6 до 17 липня в межах операції було уражено 159 суден тіньового флоту рф.

Днями стало відомо, що дрони СБУ уразили два танкери російського "тіньового флоту".