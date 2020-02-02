Україна в 2019 р скоротила випуск труб на 9,1%, за іншими даними - на 10,5-16,9%

Різниця в статистичних даних може бути пов'язана з тим, що вироблені на різних підприємствах групи деякі труби можуть використовуватися як трубна заготовка для інших заводів холдингу, таким чином, реальні (фізичні) обсяги продукції, що випускається загалом у холдингу, можуть бути нижчими

Згідно з офіційною інформацією об'єднання "Укртрубопром", підприємства об'єднання минулого року скоротили зокрема виробництво труб на 10,2% - до 715,1 тис. тонн, при цьому в грудні випущено 41,1 тис. тонн.

Основні трубні підприємства України в 2019 році знизили виробництво труб з чорних металів, за оперативними даними, на 9,1% у порівнянні з попереднім роком - до 1,002 млн тонн, при цьому в грудні випущено близько 64 тис. тонн цієї продукції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з офіційною інформацією об'єднання "Укртрубопром", підприємства об'єднання минулого року скоротили зокрема виробництво труб на 10,2% - до 715,1 тис. тонн, при цьому в грудні випущено 41,1 тис. тонн.

За даними "Укртрубопрому", випуск труб на "Інтерпайп-НТЗ" в 2019 році склав 218,6 тис. тонн (у грудні - 13,7 тис. тонн), знизившись на 21,8% у порівнянні з 2018 роком, на "Інтерпайп НМТЗ" - 103,3 тис. тонн (у грудні - 4,3 тис. тонн, зниження за рік на 4,8%). "Інтерпайп Ніко Тьюб" - 351,7 тис. тонн (20,9 тис. тонн, падіння на 4,5%).

Дніпропетровський трубний завод (ДТЗ) минулого року виробив 17,6 тис. тонн труб (у грудні - 0,2 тис. тонн, зниження за рік на 4,1%), "Сентравіс" - 21,1 тис. тонн нержавіючих труб (1,8 тис. тонн, зростання на 5,5%).

Завод "Трубосталь" - 2,8 тис. тонн труб (0,2 тис. тонн, зростання на 7,7%).

Маріупольський меткомбінат (ММК) ім.Ілліча, що не входить до об'єднання "Укртрубопром" в 2019 році наростив випуск труб на 0,1% у порівнянні з 2018 роком - до 140,1 тис. тонн (в грудні - 9,9 тис. тонн) , тоді як "Комінмет" знизив на 11,5% - до 147,2 тис. тонн (10,4 тис. тонн).

Разом з тим, за даними групи "Інтерпайп", випуск труб на трьох трубних підприємствах компанії - "Інтерпайп-НТЗ", "Інтерпайп НМТЗ" і "Інтерпайп Ніко Тьюб" - в 2019 році сумарно скоротився на 13,3%, до 587 тис. тонн (у грудні вироблено 32,1 тис. тонн).

При цьому агентству "Інтерфакс-Україна" в групі уточнили, що "Інтерпайп Ніко Тьюб" в 2019 році виробив 294,3 тис. тонн (у 2018- м - 299,8 тис. тонн, падіння на 1,8%), "Інтерпайп-НТЗ" - 186,1 тис. тонн (у 2018-му - 266 тис. тонн, зниження на 30%), "Інтерпайп НМТЗ" - 106,6 тис. тонн (у 2018-му - 111,4 тис. тонн, зниження на 4,3%).

Різниця в статистичних даних може бути пов'язана з тим, що вироблені на різних підприємствах групи деякі труби можуть використовуватися як трубна заготовка для інших заводів холдингу, таким чином, реальні (фізичні) обсяги продукції, що випускається загалом у холдингу, можуть бути нижчими.

З урахуванням даної похибки, реальний загальний випуск труб на головних підприємствах України в 2019 році склав 915,8 тис. тонн, що нижче в порівнянні з даними "Укртрубопрому" за 2018 р. на 16,9%, і на 10,5% з урахуванням відкоригованих даних "Інтерпайпу".

Як повідомлялося, основні трубні заводи країни в 2018 році, зокрема, збільшили виробництво труб з чорних металів на 5,2% у порівнянні з 2017 роком - до 1 млн 102,6 тис. тонн, зокрема підприємства об'єднання за 2018 рік наростили виробництво труб на 12,9% - до 796,3 тис. тонн.

За даними "Укртрубопрому", випуск труб на "Інтерпайп-НТЗ" за 2018 рік зріс на 9,3% - до 279,6 тис. тонн, на "Інтерпайп НМТЗ" - на 12,2%, до 108,5 тис. тонн. "Інтерпайп Ніко Тьюб" наростив виробництво на 20,9% - до 368,1 тис. тонн. ДТЗ знизив випуск труб на 6,1% - до 16,9 тис. тонн. "Сентравіс" наростив на 6,4% - до 20 тис. тонн нержавіючих труб. Завод "Трубосталь" знизив випуск труб на 10,3% - до 2,6 тис. тонн.

ММК ім. Ілліча, що не входить до об'єднання "Укртрубопром" знизив випуск труб на 6,9% - до 140,1 тис. тонн, "Комінмет" - на 13,8%, до 166,2 тис. тонн.

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