30% територій України заміновані, а врожаї з них могли б нагодувати 81 млн людей
Таку заяву зробив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.
"В Україні триває посівна кампанія. Однак ключовим викликом для українських аграріїв залишається не погода чи кліматичні зміни, а мінна небезпека. Створена росією небезпека. Станом на сьогодні, близько 30% території України є потенційно забрудненими. Ці території здатні забезпечити продуктами харчування 81 мільйон людей", – заявив Цимбалюк.