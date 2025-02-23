Україна відмовилася від умов США щодо фонду в обмін на корисні копалини

Тим часом президент США Дональд Трамп наполягає на швидкому укладанні угоди.

Україна відмовилася від пропозиції США створити спеціальний фонд у розмірі 500 мільярдів доларів, який мав би стати частиною угоди про передачу Вашингтону частки в українських мінеральних ресурсах.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на українського посадовця, цей фонд мав компенсувати США допомогу, яку вони надали для протидії російській агресії. Однак Київ наполягає, що реальна сума американської підтримки значно менша — близько 90 мільярдів доларів, а не 500.

Інше джерело, знайоме з переговорами, зазначило, що угода все ще потребує доопрацювання, оскільки поточний варіант містить суперечливі положення, і президент Володимир Зеленський не готовий його підписати.

Тим часом президент США Дональд Трамп наполягає на швидкому укладанні угоди. В суботу він заявив, що країни "дуже близькі" до домовленості. Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив у Financial Times, що угода передбачає спрямування доходів України від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів до спеціального фонду. США матимуть у ньому економічні та управлінські права, що сприятиме прозорості та залученню інвестицій.

"США не отримуватимуть у власність фізичних активів України і не створюватимуть для неї нових боргових зобов’язань", – наголосив Бессент.

Переговори тривають, і одним із ключових питань залишається відсутність гарантій майбутньої військової та фінансової допомоги США. Українські посадовці цього тижня обговорювали можливу угоду про видобуток корисних копалин із спеціальним посланником США Кітом Келлоггом, після того як Київ відхилив попередню пропозицію Вашингтона.

Бессент заявив, що ця угода є частиною плану Трампа щодо економічного зближення України зі США, що має гарантувати їй додатковий рівень безпеки. Однак посилений тиск Вашингтона на Київ викликає суперечки та ставить Зеленського у складне становище.