Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року

Північноатлантичний Альянс запросив Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Оновлена концепція дасть розуміння щодо політики Альянсу на наступне десятиліття, зокрема щодо співпраці з країнами-аспірантами

Північноатлантичний альянс запросив Україну разом з іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, йдеться у повідомленні офісу віцепрем’єра на сторінці у Facebook.

"Північноатлантичний Альянс запросив Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Оновлена концепція дасть розуміння щодо політики Альянсу на наступне десятиліття, зокрема щодо співпраці з країнами-аспірантами" - йдеться у повідомленні.

За словами Стефанішиної, як в Україні, так і в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді.

"Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років" - зазначила вона.

"Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу" - додала Стефанішина.

В уряді нагадали, що 31 березня 2021 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив спеціальну експертну групу, аналіз та рекомендації якої мали стати основою для розробки позиції щодо стратегічного бачення розвитку Альянсу на наступне десятиліття.

За ініціативи віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної Україна долучилась до цього процесу та надавала НАТО і експертам свої пропозиції, які були враховані у фінальній доповіді робочої групи.

Наразі НАТО розпочинає безпосередню підготовку Стратегічної концепції до 2030 року. Цей документ генеральний секретар запропонує головам держав та урядів Альянсу на саміті НАТО у Мадриді у 2022 році.