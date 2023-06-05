Україна воює в інтересах НАТО і тому заслуговує на короткий шлях до Альянсу – польський прем'єр
За його словами, це питання зараз важливіше, ніж певні проблеми українського державного устрою.
Про це повідомляє PAP.
"Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам Альянсу. Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували швидкий шлях до НАТО", – заявив польський прем'єр.
Моравецький також закликав західноєвропейські країни, що віддалені від росії територіально, бути більш прихильними до України.