Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна бореться в інтересах НАТО проти російського імперіалізму, який загрожує державам-союзникам, і тому заслуговує стати частиною Альянсу.

За його словами, це питання зараз важливіше, ніж певні проблеми українського державного устрою.

Про це повідомляє PAP.

"Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам Альянсу. Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували швидкий шлях до НАТО", – заявив польський прем'єр.

Моравецький також закликав західноєвропейські країни, що віддалені від росії територіально, бути більш прихильними до України.