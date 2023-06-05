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Україна воює в інтересах НАТО і тому заслуговує на короткий шлях до Альянсу – польський прем'єр

05 червня 2023, 10:13
Україна воює в інтересах НАТО і тому заслуговує на короткий шлях до Альянсу – польський прем'єр
Матеуш Моравецький, фото: monitor-press.info
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна бореться в інтересах НАТО проти російського імперіалізму, який загрожує державам-союзникам, і тому заслуговує стати частиною Альянсу.

За його словами, це питання зараз важливіше, ніж певні проблеми українського державного устрою.

Про це повідомляє PAP.

"Навіть якщо Україна сьогодні не є частиною НАТО, то воює вона в його інтересах у тому сенсі, що захищає перед жорстокою російською силою, яка загрожувала б багатьом країнам Альянсу. Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй запропонували швидкий шлях до НАТО", – заявив польський прем'єр.

Моравецький також закликав західноєвропейські країни, що віддалені від росії територіально, бути більш прихильними до України.

Днями Польща погодила графік навчань українських пілотів на літаках F-16.
ПольщаНАТОморавецький

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