Україна вперше в історії почала фізично імпортувати газ з Угорщини
Про це повідомив директор оператора газотранспортної системи Сергій Макогон, пише Громадське.
За його словами, тепер завдяки проведеним технічним заходам газ можна транспортувати в обох напрямках.
Макогон додав, що угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну - навіть у разі відсутності транзиту.
Крім того, відкриття цього напрямку дозволило трейдерам почати постачати в Україну скраплений газ із термінала в Хорватії.
Нагадаємо, імпорт газу в Україну у 2021 році зменшився у шість разів - до 2,6 млрд кубометрів. Він здійснювався переважно віртуальним реверсом, а не фізично.
А транзит газу з України в Угорщину зупинили
Угорщина 27 вересня 2021 року підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт із російським "Газпромом" на постачання газу в обхід України. Укладений "Газпромом" контракт з угорським енергохолдингом MVM діятиме 15 років і передбачає щорічне постачання 4,5 мільярда кубометрів газу: 3,5 мільярда через Сербію, а решту - через Австрію.
Обсяги постачання блакитного палива можуть переглянути через 10 років. Україна ж може втратити мільйони доларів через припинення транзиту через свою територію.
МЗС України назвало рішення Угорщини "винятково політичним" та "економічно необґрунтованим". Відомство додало, що звернеться до Європейської комісії для оцінки відповідності контракту європейському праву.
Російський "Газпром" 1 жовтня зупинив постачання природного газу територією України в напрямку Угорщини й заявив про новий шлях для його транзиту до Угорщини та Хорватії.
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