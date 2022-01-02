Україна вперше в історії почала фізично імпортувати газ з Угорщини

Макогон додав, що угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну

1 лютого вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини до України - раніше його транспортували лише в протилежному напрямку.

Про це повідомив директор оператора газотранспортної системи Сергій Макогон, пише Громадське.

За його словами, тепер завдяки проведеним технічним заходам газ можна транспортувати в обох напрямках.

Макогон додав, що угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну - навіть у разі відсутності транзиту.

Крім того, відкриття цього напрямку дозволило трейдерам почати постачати в Україну скраплений газ із термінала в Хорватії.

Нагадаємо, імпорт газу в Україну у 2021 році зменшився у шість разів - до 2,6 млрд кубометрів. Він здійснювався переважно віртуальним реверсом, а не фізично.