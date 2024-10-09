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Україна вперше з 2022 року може почати продавати зброю за кордон

09 жовтня 2024, 09:49
Україна вперше з 2022 року може почати продавати зброю за кордон
Фото: holos.uz
Це може принести до бюджету додаткові $20 млрд.

Київ вперше від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну зважується на скасування заборони на експорт зброї, намагаючись розширити індустрію безпілотників. 

Про це пише британська щоденна газета Financial Times.

Експорт безпілотників може принести українському бюджету до $20 млрд доходу. 

"Саме тих грошей, яких нам не вистачає", - заявив голова економічного підкомітету українського парламенту Олександр Маріковський. 

Зняття заборони на експорт може спонукати західних партнерів виділити допомогу українським виробникам, а це може збільшити обсяги виробництва і покращити ситуацію з забезпеченням українськими безпілотниками на фронті.

Проте остаточного рішення ще немає. 

 

експортзброявійна в Україні

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