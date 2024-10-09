Україна вперше з 2022 року може почати продавати зброю за кордон
Київ вперше від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну зважується на скасування заборони на експорт зброї, намагаючись розширити індустрію безпілотників.
Про це пише британська щоденна газета Financial Times.
Експорт безпілотників може принести українському бюджету до $20 млрд доходу.
"Саме тих грошей, яких нам не вистачає", - заявив голова економічного підкомітету українського парламенту Олександр Маріковський.
Зняття заборони на експорт може спонукати західних партнерів виділити допомогу українським виробникам, а це може збільшити обсяги виробництва і покращити ситуацію з забезпеченням українськими безпілотниками на фронті.
Раніше ми писали, що Україна – процвітаючий ринок для балканських виробників зброї.