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Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі внаслідок анексії Криму, - Кубів

Україна втратила традиційний ринок збуту для української оборонної промисловості
За останні пʼять років Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі, значну частину портової інфраструктури, 13 державних підприємств оборонно-промислового комплексу в Криму та 10 — на окупованій частині Донбасу.
Україна втратила 80% нафтогазових покладів у Чорному морі внаслідок анексії Криму, - Кубів Фото: vkurse.md

Також на території "ДНР" та "ЛНР" розташовані 115 зі 150 українських вугільних шахт, продукцію яких не отримує Україна,  повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні Уряду, інформує "Укрінформ".

Він додав, що Україна втратила традиційний ринок збуту для української оборонної промисловості, адже вона була здебільшого орієнтована на країни СНД.

"Гібридна агресія РФ призвела до кризи у 2014, але завдяки рішучим діям справжніх патріотів та державників Україна змогла втримати свою незалежність", - наголосив Кубів.

Він також підкреслив, що п'ять років тому Революція Гідності повернула Україну в епіцентр світової політики.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон № 2314-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в нафтогазовій галузі".

Видобуток природного газу в Україні у 2017 році збільшився на 4,2% (на 838,2 млн куб. м) порівняно з 2016 роком - до 20 млрд 825,3 млн куб. м.

У тому числі видобуток газу державною компанією "Укргазвидобування" склав 15 млрд 243,7 млн куб. м (+ 4,4% до 2016-го), "Укрнафти" - 1 млрд 101,4 млн куб. м (-15,1%), іншими компаніями - 4 млрд 480,2 млн куб. м (+ 9,6%).

Видобуток газу в Україні 2016 року збільшився на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) порівняно з 2015 роком - до 19 млрд 987,1 млн куб. 

 

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20 02 2019 14:30
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