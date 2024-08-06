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ПОЛІТИКА

Україна втратила шанс знищити Су-34 через заборону США на удари по російських аеродромах – Forbes

06 серпня 2024, 10:33
Україна втратила шанс знищити Су-34 через заборону США на удари по російських аеродромах – Forbes
Су-34. Фото: VG
І навряд чи ще раз така можливість з'явиться.

Україна мала можливість знищити десятки російських літаків Су-34, але втратила її через позицію США щодо використання американської зброї по території рф.

Про це пише Forbes.

І навіть, якщо Сполучені Штати й змінять своє рішення, це вже навряд чи якось допоможе.

У виданні зазначили, що українські чиновники кілька місяців просили своїх іноземних союзників дозволити бити найкращими наданими ракетами по російських аеродромах, розташованих відносно близько до українського кордону. Це дозволило б знищити військові літаки ворога, які там стояли просто неба. Але союзники відмовляли, посилаючись на ризик ескалації.

У Forbes пояснили, що атаками на аеродроми, зокрема й Морозовськ, українські військові намагаються припинити російську кампанію із закидування України КАБами. Зокрема, у виданні пишуть, що на початку цього літа українські військові мали можливість завдати серйозного удару по інфраструктурі, яка забезпечує удари по Україні цими бомбами.

Тоді 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС рф поставити десятки Су-34 на авіабазі Воронеж-Мальшево на півдні росії. Ця база є добре захищеною, тому українці просили дозволу вдарити по ній ракетами американського виробництва ATACMS. Адже їх практично неможливо перехопити. Однак адміністрація президента США Джо Байдена сказала категоричне "ні". 

Водночас росіяни помітили «гарячу» дипломатію щодо ATACMS та прийняли рідкісне для себе рішення на випередження. Вони вивели з Мальшево та інших прикордонних районів літаки Су-34.

"У період з другої половини червня до середини липня російські війська перемістили левову частку цінного військового майна подалі від прикордонної зони з Україною", — процитували у Forbes українську аналітичну групу Frontelligence Insight. 

У виданні зазначили, що сьогодні багато Су-34 знаходяться на базах за сотні миль від кордону з Україною. І вони є невразливими для українських безпілотників та ATACMS, наданих українським військовим.

Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на удари за допомогою ATACMS по російських базах, може бути надто пізно, вважають у Forbes. Адже найцінніші цілі можуть бути занадто далеко.

Очевидно, додають у виданні, що кілька Су-34, а також деякі запаси КАБів залишаються на прикордонних аеродромах, таких як Морозовськ. Але щоб припинити кампанію плануючих бомбардувань, Україні потрібно знищити десятки Су-34. І більш розумне російське дислокування ускладнюють це досягнення.

СШАсу-34війна в Україніудари по рф

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