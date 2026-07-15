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Україна втратила третину потужностей для експорту зерна через удари рф по портах – Reuters

15 липня 2026, 18:40
Україна втратила третину потужностей для експорту зерна через удари рф по портах – Reuters
Фото: з вільного доступу
Україна забезпечує 6% світового експорту пшениці та 11% кукурудзи.

Україна втратила близько третини потужностей для експорту зерна через посилення російських ракетних та дронових атак на чорноморські порти.

Про це пише Reuters з посиланням на Українську аграрну конфедерацію.

Понад 90% експорту агропродукції проходить через три чорноморські порти Одеської області. Якщо раніше порти могли обробляти близько 6 млн тонн вантажів щомісяця, то зараз лише 4 млн тонн. Чотири з 13 великих зернових терміналів призупинили закупівлі зерна. Провідний експортер зерна в Україні Kernel Holding цього тижня заявив про зупинку роботи в порту Чорноморськ через серію російських атак.

За даними Укрзалізниці, кількість вагонів із зерном, що прямують до одеських портів, зменшилася на 11% за тиждень з 2 по 8 липня порівняно з попереднім тижнем, а експорт скоротився на 17%.

Джерело Reuters зазначило, що трейдери не зупинили роботу портів, але стикаються з проблемами із закупівлями, продажами, відвантаженнями та цінами. В останні сезони на Україну припадало близько 6% світового експорту пшениці та близько 11% кукурудзи – це означає, що подальші обстріли можуть вплинути на світові ринки.

війназерноросія окупанти

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