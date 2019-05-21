Україна ввела антидемпінгові мита на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови Мита введено на 5 років

Міжнародна комісія з міжнародної торгівлі на засіданні 21 травня ввела остаточні антидемпінгові мита на імпорт цементних клінкерів і портландцементу з Білорусі в розмірі 57,03%, з Молдови в розмірі 94,46% і з Росії в розмірі 114,95%.

Фото: з вільних джерел

Мита введено на 5 років зазначають в юркомпанії "Ілляшев та Партнери", яка представляла інтереси ініціаторів розслідування, повідомляє LB.ua. Ініціаторами розслідування виступили українські виробники цементу компанії "Дікергофф Цемент Україна", "Хайдельбергцемент Україна", "Подільський цемент" та "Івано-Франківськцемент". МКМТ відхилила добровільні зобов'язання "Лафарж Цемент Молдова", "Осколцемент" і "Євроцемент трейд" (обидва - Росія) про припинення демпінгового імпорту цементу в Україну. МКМТ почала це антидемпінгове розслідування в липні 2018 року. Нагадаємо, що з серпня Україна вводить спецмита на ввезення товарів з Росії.

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