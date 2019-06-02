Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна виграла першу медаль в історії на чемпіонаті світу зі сноубордингу

Україна стала 24-ю країною, яка вигравала медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу
Українська спортсменка Аннамарі Данча здобула першу медаль для України на світових першостях зі сноубордингу.
Україна виграла першу медаль в історії на чемпіонаті світу зі сноубордингу Фото: Getty Images

Данча встановила найкращий результат України на світових першостях, фінішувавши 6-ю в паралельному гігантському слаломі та здобула срібну медаль для України, пише sportarena.

28-річна українка пройшла кваліфікацію, виграла в 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфіналі, програла лише в фіналі, тому задовольнилася срібною нагородою.

Для Данчої - це найкращий результат в кар’єрі. Вона ніколи не фінішувала вище 15-го місця в паралельному слаломі на чемпіонатах світу. А її найкращим результатом в будь-яких дисциплінах було 6-те місце на цьому ж чемпіонаті світу.

Україна стала 24-ю країною, яка вигравала медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу. Зробити це синьо-жовтій збірній вдалося на 13-му мундіалі, який зараз проходить в США.

Завдяки медалі Аннимарі Данчої Україна піднялася одразу на 21-е місце в загальному медальному заліку, розділяючи це місце з Великою Британією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2019 08:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.