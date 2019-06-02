Україна виграла першу медаль в історії на чемпіонаті світу зі сноубордингу
Данча встановила найкращий результат України на світових першостях, фінішувавши 6-ю в паралельному гігантському слаломі та здобула срібну медаль для України, пише sportarena.
28-річна українка пройшла кваліфікацію, виграла в 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфіналі, програла лише в фіналі, тому задовольнилася срібною нагородою.
Для Данчої - це найкращий результат в кар’єрі. Вона ніколи не фінішувала вище 15-го місця в паралельному слаломі на чемпіонатах світу. А її найкращим результатом в будь-яких дисциплінах було 6-те місце на цьому ж чемпіонаті світу.
Україна стала 24-ю країною, яка вигравала медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу. Зробити це синьо-жовтій збірній вдалося на 13-му мундіалі, який зараз проходить в США.
Завдяки медалі Аннимарі Данчої Україна піднялася одразу на 21-е місце в загальному медальному заліку, розділяючи це місце з Великою Британією.
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