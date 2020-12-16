Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна виходить із міжнародних договорів в енергетичній сфері, укладених у рамках СНД

Як стверджують у Міненерго, вихід з енергетичних договорів СНД не матиме негативних наслідків для України
Кабінет Міністрів на засіданні в середу затвердив проект постанови про вихід України з окремих міжнародних договорів співпраці в енергетичній сфері, які було укладено в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Україна виходить із міжнародних договорів в енергетичній сфері, укладених у рамках СНД

Згідно з документом, Україна виходить із Гірничої хартії держав-учасниць СНД від 27 березня 1997 року, Угоди про координацію міждержавних відносин держав-учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях від 31 травня 2013 року, Угоди про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики СНД від 14 лютого 1992 року та Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26 червня 1992 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Україна автоматично виходить із Протоколу про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 31 травня 2013 року.

"Правова база щодо співробітництва з СНД в енергетичній сфері здебільшого втратила своє практичне значення і потребує перегляду на предмет відповідності сучасному стану міжнародних відносин у зазначеній сфері", - йдеться в пояснювальній записці Міністерства енергетики до проекту постанови уряду.

Як стверджують у Міненерго, вихід з енергетичних договорів СНД не матиме негативних наслідків для України.

Міністерство енергетики, починаючи з березня 2014 року, не бере участі в засіданнях Електроенергетичної ради СНД, співробітництво в атомній енергетиці та електроенергетиці загалом у рамках СНД не здійснюється.

Читайте також: Австралійський штат Тасманія став першим, що повністю перейшов на "зелену" енергетику

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 12 2020 17:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.