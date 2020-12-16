Україна виходить із міжнародних договорів в енергетичній сфері, укладених у рамках СНД

Як стверджують у Міненерго, вихід з енергетичних договорів СНД не матиме негативних наслідків для України

Кабінет Міністрів на засіданні в середу затвердив проект постанови про вихід України з окремих міжнародних договорів співпраці в енергетичній сфері, які було укладено в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Згідно з документом, Україна виходить із Гірничої хартії держав-учасниць СНД від 27 березня 1997 року, Угоди про координацію міждержавних відносин держав-учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях від 31 травня 2013 року, Угоди про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики СНД від 14 лютого 1992 року та Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 26 червня 1992 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Україна автоматично виходить із Протоколу про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії від 31 травня 2013 року.

"Правова база щодо співробітництва з СНД в енергетичній сфері здебільшого втратила своє практичне значення і потребує перегляду на предмет відповідності сучасному стану міжнародних відносин у зазначеній сфері", - йдеться в пояснювальній записці Міністерства енергетики до проекту постанови уряду.

Як стверджують у Міненерго, вихід з енергетичних договорів СНД не матиме негативних наслідків для України.

Міністерство енергетики, починаючи з березня 2014 року, не бере участі в засіданнях Електроенергетичної ради СНД, співробітництво в атомній енергетиці та електроенергетиці загалом у рамках СНД не здійснюється.

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