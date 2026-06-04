Україна використовує нову зброю, від якої рф не знає, як захиститися – Foreign Policy

Використання дронів Україною частково залежить від збору розвідданих для ідентифікації цілей.

Українські дронові удари по росіянах є частиною масштабної кампанії з позбавлення ворожих військ постачання. Вони є важливим фактором, що підсилює оптимізм щодо того, що Україна нарешті бере гору.

Про це пише Foreign Policy.

"Ситуація зараз краща, ніж була рік тому - це одна з очевидних відмінностей", – сказав Роб Лі, експерт з питань Євразії в Інституті досліджень зовнішньої політики (FPRI), який регулярно відвідує лінію фронту.

Зазначається, що минулого року українські бійці намагалися відбивати російські атаки, що було складніше через часті удари противника по українській логістиці та суттєвий брак особового складу в ЗСУ.