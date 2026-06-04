Україна використовує нову зброю, від якої рф не знає, як захиститися – Foreign Policy
04 червня 2026, 17:31
Фото: Генштаб ЗСУ
Використання дронів Україною частково залежить від збору розвідданих для ідентифікації цілей.
Українські дронові удари по росіянах є частиною масштабної кампанії з позбавлення ворожих військ постачання. Вони є важливим фактором, що підсилює оптимізм щодо того, що Україна нарешті бере гору.
Про це пише Foreign Policy.
"Ситуація зараз краща, ніж була рік тому - це одна з очевидних відмінностей", – сказав Роб Лі, експерт з питань Євразії в Інституті досліджень зовнішньої політики (FPRI), який регулярно відвідує лінію фронту.
Зазначається, що минулого року українські бійці намагалися відбивати російські атаки, що було складніше через часті удари противника по українській логістиці та суттєвий брак особового складу в ЗСУ.
"Зараз, частково завдяки кампанії ударів – а також високим втратам з боку росії, невдоволенню всередині росії та іншим факторам – Україна здається більш впевненою, що зможе завершити війну на вигідних умовах. У понеділок Кирило Буданов, колишній високопоставлений військовий командир і нинішній керівник апарату президента України Володимира Зеленського, заявив, що мир може бути досягнутий до зими", – нагадали у матеріалі.
Українські дрони середньої дальності змушують росію або вживати дорогих чи трудомістких заходів безпеки при перекиданні військ, продовольства, боєприпасів та пального, або ризикувати подальшими витратами.
"Це ускладнить росії просування, оскільки збільшить її витрати", – запевнив Лі.
Таким чином Україна подвоює зусилля щодо цієї тактики. Кількість атак по окупантах на відстані 19 км і більше від лінії фронту з лютого зросла вчетверо, заявляв президент Володимир Зеленський у травні, назвавши це "пріоритетом".
Водночас минулого тижня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що міністерство посилить атаки, пропонуючи грошову винагороду підрозділам, які ефективно їх використовують, аби вони могли придбати більше БпЛА, розширивши військову систему "е-балів", яка винагороджує підрозділи з найкращими результатами додатковими ресурсами.
"Ми розпочинаємо "логістичну блокаду" російської армії", – зауважив Федоров.
Своєю чергою наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень, аналітичного центру у Вашингтоні Катерина Бондар наголосила, що ініціатива Федорова щодо стимулювання ударів є багатообіцяючою. Проте вона застерегла, що це може призвести до того, що підрозділи будуть переслідувати бали на шкоду військовим цілям.