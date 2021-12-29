Україна висадила 240 мільйонів дерев у 2021 році

59,5 млн з 240 млн дерев посаджені в рамках президентської програми "Зелена країна" з висадки 1 млрд дерев за три роки, реалізація якої почалася влітку 2021 року

Державне агентство лісових ресурсів у 2021 році висадило 240 мільйонів дерев.

Волонтери садять мангрові дерева в спробі посадити 750 тисяч саджанців за один день біля Аравійського моря, Пакистан, 22 червня 2013 року.

Про це повідомляє пресслужба агенції.

59,5 млн з 240 млн дерев посаджені в рамках президентської програми "Зелена країна" з висадки 1 млрд дерев за три роки, реалізація якої почалася влітку 2021 року.

Уточнюється, що у Житомирській області висаджено 51 млн дерев, Рівненській – 29,5 млн, Волинській – 23,3 млн, Чернігівській – 15,6 млн.

У лісостепових областях висаджено 66,5 млн дерев, у тому числі у Київській області – майже 20 млн, Полтавській та Сумській – майже по 10 млн, Черкаській – 8,2 млн, Харківській – 6,2 млн, Вінницькій – 5,2 млн , Тернопільській – 4,4 млн, Хмельницькій – 3,7 млн.

Крім цього, у степових регіонах країни лісівники висадили 21,3 млн. дерев, у тому числі в Луганській області – 6,6 млн., Запорізькій – 4,4 млн., Кіровоградській – 3,8 млн., Херсонській – 2,7 млн.

У Карпатах у 2021 році висаджено 30,3 млн дерев, у тому числі 15,1 млн у Закарпатській області, у Львівській – 8,1 млн, у Чернівецькій та Івано-Франківській – по 3,5 млн.

На 2022 рік планується збільшити цей показник на чверть – до 300 млн.

Висадка дерев необхідна для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення смуг для захисту від пилових бур, а також збільшення показника лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімально необхідних 20%.