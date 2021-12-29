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Україна висадила 240 мільйонів дерев у 2021 році

59,5 млн з 240 млн дерев посаджені в рамках президентської програми "Зелена країна" з висадки 1 млрд дерев за три роки, реалізація якої почалася влітку 2021 року
Державне агентство лісових ресурсів у 2021 році висадило 240 мільйонів дерев.
Україна висадила 240 мільйонів дерев у 2021 році Волонтери садять мангрові дерева в спробі посадити 750 тисяч саджанців за один день біля Аравійського моря, Пакистан, 22 червня 2013 року.
Про це повідомляє пресслужба агенції.
 
59,5 млн з 240 млн дерев посаджені в рамках президентської програми "Зелена країна" з висадки 1 млрд дерев за три роки, реалізація якої почалася влітку 2021 року.
 
Уточнюється, що у Житомирській області висаджено 51 млн дерев, Рівненській – 29,5 млн, Волинській – 23,3 млн, Чернігівській – 15,6 млн.
 
У лісостепових областях висаджено 66,5 млн дерев, у тому числі у Київській області – майже 20 млн, Полтавській та Сумській – майже по 10 млн, Черкаській – 8,2 млн, Харківській – 6,2 млн, Вінницькій – 5,2 млн , Тернопільській – 4,4 млн, Хмельницькій – 3,7 млн.
 
Крім цього, у степових регіонах країни лісівники висадили 21,3 млн. дерев, у тому числі в Луганській області – 6,6 млн., Запорізькій – 4,4 млн., Кіровоградській – 3,8 млн., Херсонській – 2,7 млн.
 
У Карпатах у 2021 році висаджено 30,3 млн дерев, у тому числі 15,1 млн у Закарпатській області, у Львівській – 8,1 млн, у Чернівецькій та Івано-Франківській – по 3,5 млн.
 
На 2022 рік планується збільшити цей показник на чверть – до 300 млн.
 
Висадка дерев необхідна для мінімізації наслідків глобальної зміни клімату, створення смуг для захисту від пилових бур, а також збільшення показника лісистості країни з нинішніх 15,9% до мінімально необхідних 20%.
 
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29 12 2021 12:06
ТЕГИ: сад, ліс, дерево
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