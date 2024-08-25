Україна взяла в полон сотні російських військових під час наступу на Курську – The Washington Post

Крім того, частина солдат армії рф сама масово здавалась.

Візуальні матеріали, перевірені виданням, показують понад 240 ув’язнених, серед яких, на думку аналітиків, є призовники з мінімальним бойовим досвідом.

Про це пише The Washington Post.

Україна взяла в полон сотні російських військових під час наступу на Курську область.

Загалом українські сили взяли в полон понад 240 російських солдатів після раптового вторгнення в Курську область.

Журналісти знайшли візуальні докази масових здач у полон без опору. The Washington Post переглянула понад 130 фотографій і відео, зроблених з початку вторгнення 6 серпня, більшість із яких були зняті українськими солдатами та поширені в соціальних мережах. До аналізу також увійшли фотографії, зроблені кореспондентом видання у таборах утримування полонених.

Також підтверджено, що у полоні щонайменше 247 російських військових з Курської області.

Деякі з полонених військових на відео назвали себе строковиками, які не мали б вступати у бій і їх захоплення в полон останніми днями створює політично чутливу проблему для президента рф путіна.

"Я давно не бачила відео, як російські солдати масово здаються в полон. Побачивши ці відео, я відчула, що ці солдати не мають досвіду бойових дій всередині України", - сказала старший науковий співробітник Програми росії та Євразії Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Масікот.

Кадри показали, що росіян брали у полон в різних локаціях російського регіону. У мережі з'являються більше кадрів з полоненими, але ці дані журналісти не враховували до своєї статистики, оскільки не можуть перевірити їх незалежно. Тобто фактична кількість російських полонених під час наступу набагато більша.

На відео полонені називають себе строковиками - чоловіками віком від 18 до 30 років. Військовослужбовці строкової служби не отримують зарплати та погано навчені. путін пообіцяв, що їх не відправлятимуть у бойові дії, хоча російське законодавство дозволяє це, якщо вони пройшли чотиримісячну базову підготовку.

"Наявність військовозобов’язаних у бойових діях підриває суспільний договір між російськими родинами та урядом, яким керує путін з 1999 року", - додала Масікот.

Також кілька відео показують щонайменше 29 полонених російських солдатів. У оточенні озброєних українських військових і з піднятими над головами руками вони йшли здаватись українцям.

На інших відео полонені йдуть лежать обличчям у землю або стоять на колінах, заклавши руки за спину. Один український військовий знімає, як полонені солдати називають на камеру свої імена та військові частини.

Біля прикордонного переходу "Суджа" на кількох відео видно полон щонайменше 40 російських військових. На кадрах з дронів видно руйнування будівель на блокпосту та підняття білих прапорів на знак капітуляції.

ЗСУ, які оприлюднили відео на своїх офіційних каналах, повідомили, що операцію проводила 80-та десантно-штурмова бригада за підтримки артилерії та важкої бронетехніки.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші правозахисні групи заявили, що запис і розповсюдження навіть заяв військовополонених, які здаються добровільними, порушує правила, які забороняють виставляти їх публічно, оскільки вони за своєю суттю вразливі, і їхнє благополуччя повністю залежне.

Проте ні український, ні російський уряд не повідомляють, скільки російських полонених потрапило в полон під час Курської операції.

Начальник в’язниці на північному сході України, де утримують солдатів, захоплених під час наступу, розповів репортеру, що за попередні 10 днів через його в’язницю пройшли 320 росіян. За словами начальника колонії, близько 80% російських солдатів були строковиками.

Перед вторгненням України в Курську область путін заявив, що росія утримує 6465 українських солдатів, а Україна утримує 1348 російських солдатів, тобто обмінний фонд значно поповнився.

Незрозуміло, чи планувалося взяття полонених у рамках наступу на Курську, чи це була випадкова "вишенька на торті", сказав Матьє Булег, іноземний старший науковий співробітник Програми трансатлантичної оборони та безпеки Центру аналізу європейської політики.

"Я не очікував такої кількості легких здач у полон. Але це також показує, наскільки крихким є наратив війни в рф, а також показує, наскільки відчайдушними є ці солдати, які радше будуть сидіти в українських тюрмах чи камерах, ніж воювати за росію", - сказав він.

Війська рф в районі Курська, ймовірно, перебували під контролем різних міністерств чи організацій, які погано контактували, і були недосвідченими в боях, усе це сприяло успіху України.

Президент України Володимир Зеленський назвав захоплення такої кількості російських полонених поповненням "обмінного фонду". Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що першочерговим завданням буде повернення бійців бригади "Азов", які потрапили в полон під час оборони Маріуполя на сході України понад два роки тому.

Повернення цих ув'язнених було делікатним питанням в Україні, у вихідні дні відбувалися масові демонстрації із закликами до їхньої свободи. Є думака, що сотні досі перебувають у російському полоні.