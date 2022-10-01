Україна й Австралія стоять пліч-о-пліч, щоб захищати спільні цінності та ідеали, - австралійський посол

Австралія є непохитним прихильником суверенітету та територіальної цілісності України

Україна й Австралія стоять пліч-о-пліч для того, щоб разом захищати спільні цінності та ідеали.

Про це заявив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс із нагоди 30-річної річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні 30 років австралійським і українським дипломатичним відносинам, які міцніші, ніж будь-коли. Ми залишаємося відданими партнерами. Ми стоїмо пліч-о-пліч, щоб захищати спільні цінності та ідеали", - написав Едвардс у Twitter у понеділок.

Він додав, що Австралія є непохитним прихильником суверенітету та територіальної цілісності України.

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