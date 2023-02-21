Матеріали:
Теми:

Україна, ЄС і НАТО домовились про координацію виробництва озброєнь для потреб ЗСУ

21 лютого 2023, 16:24
Україна, ЄС і НАТО домовились про координацію виробництва озброєнь для потреб ЗСУ
Фото: з вільних джерел
Україна, ЄС та НАТО об’єднують зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних Сил України та поповнення запасів союзників.

Україна, ЄС та НАТО домовилися створити координаційний механізм задля збільшення виробництва озброєнь для українських потреб.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Брюсселі на першій в історії тристоронній зустрічі високого рівня Україна-ЄС-НАТО разом з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та Високим представником із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.

Як зазначається, Україна, ЄС та НАТО об’єднують зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних Сил України та поповнення запасів союзників. Із цією метою сторони домовилися створити тристоронній координаційний механізм, який синхронізує роботу виробників, закупівельників і урядів.  

Головною темою переговорів у Брюсселі  стало посилення обороноздатності України.

Кулеба подякував країнам ЄС і НАТО за низку важливих рішень щодо допомоги Україні в сфері безпеки та закликав пришвидшити їхнє втілення.

"У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни", - сказав міністр.

Він також заявив, що новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме на постійній основі. 

Останні матеріали

Пропагандони путіна: треба було підірвати Байдена в Києві. Але Камала Гарріс буде ще гіршою – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна: треба було підірвати Байдена в Києві. Але Камала Гарріс буде ще гіршою – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 лютого 2023, 16:10
Україна і спадковості воєн. У цій війні є мало нового – Мік Раян
Політика
Україна і спадковості воєн. У цій війні є мало нового – Мік Раян
Переклад iPress – 21 лютого 2023, 13:54
Світ після війни в Україні. Ще одна безглузда війна, розпочата наддержавою, руйнує світ – Al Jazeera
Політика
Світ після війни в Україні. Ще одна безглузда війна, розпочата наддержавою, руйнує світ – Al Jazeera
Переклад iPress – 21 лютого 2023, 11:19
Ворогам України не слід недооцінювати США та НАТО. Поїздка Байдена до Києва – найвище приниження для путіна і Трампа – The Daily Beast
Політика
Ворогам України не слід недооцінювати США та НАТО. Поїздка Байдена до Києва – найвище приниження для путіна і Трампа – The Daily Beast
Переклад iPress – 21 лютого 2023, 09:03
"Масштабний" наступ росії демонструє зниження ефективності: втратити більше, щоб захопити менше. Натомість адміністрація Байдена готова "злити" Крим росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 17:02
Провісник російського апокаліпсису зі святої землі. Підсумки візиту очільника ізраїльської дипломатії Елі Коена
Політика
Провісник російського апокаліпсису зі святої землі. Підсумки візиту очільника ізраїльської дипломатії Елі Коена
Дмитро Редько – 20 лютого 2023, 14:33
російський
Політика
російський "кріт" розбурхав Німеччину та союзників. Чи переповнена німецька розвідка агентами рф? – New York Times
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 12:02
Це кінець світу, який ми знали. І на Мюнхенській конференції через це відчувалася нервозність – Politico
Це кінець світу, який ми знали. І на Мюнхенській конференції через це відчувалася нервозність – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 09:04
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється