Україна заборонила в'їзд з Індії з 2 травня з огляду на поширення COVID-19

Уряд ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території щонайменше сім днів протягом останніх 14 днів.

Кабінет Міністрів України заборонив з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території щонайменше сім днів протягом останніх 14 днів, перетинати кордон з Україною з огляду на поширення у цій країні COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час прес-брифінгу в Києві в п'ятницю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Уряд ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території щонайменше сім днів протягом останніх 14 днів", - сказав він.

"Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індія, також підлягають обов'язковій самоізоляції незалежно від наявності й результату ПЛР-тестування", - додав Ляшко.

Нагадаємо, що в Україні 30 квітня зафіксовано ​​10 072 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19