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Україна закликає Захід проказати путіну, що можна вражати цілі глибоко всередині рф – The Guardian

25 серпня 2024, 09:02
Україна закликає Захід проказати путіну, що можна вражати цілі глибоко всередині рф – The Guardian
Фото: Укрінформ
Київ хоче запустити англо-французькі ракети Storm Shadow по центру росії як "демонстраційні" атаки.

кремль розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати москві і Санкт-Петербургу".

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

"Україна хоче отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для знищення цілей у глибині росії, вважаючи, що це може змусити москву до переговорів про припинення бойових дій", - пише видання. 

В уряді Києва вважають, що використання англо-французької зброї в "демонстраційній атаці" покаже мремлю, що військові об'єкти поблизу самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів.

"За словами високопоставленого урядовця, думка полягає в тому, що росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати москві і Санкт-Петербургу". Однак ця стратегія пов'язана з високим ризиком і поки що не користується підтримкою США", - зазначають журналісти. 

Крім того в матеріалі написано, що  Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілей на території росії, але без особливого успіху. Тим паче, в той час, як українська армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає в контрнаступі.

Раніше ми писали, що Британія чекає на дозвіл США для використання ракет Storm Shadow Україною.

 

війна в УкраїніStorm Shadow

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