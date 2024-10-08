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Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор продовжити санкції проти росії та білорусі

08 жовтня 2024, 19:53
Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор продовжити санкції проти росії та білорусі
Фото: з відкритих джерел
Всесвітні ігри у 2025 році відбудуться у місті Ченду (Китай).

Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

Про це ідеться у у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.
 
Там наголошується, що агресія, розв’язана росією та підтримана білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти росії та білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.
 
Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.
 
"Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом", – йдеться у листі.
війна в УкраїніСанкції проти рфросія окупанти

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