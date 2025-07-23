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Україна запропонувала рф провести зустріч лідерів за участі Трампа та Ердогана в серпні

23 липня 2025, 22:10
Україна запропонувала рф провести зустріч лідерів за участі Трампа та Ердогана в серпні
Фото: Суспільне Новини/Пашко Валерія
Українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі
Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана та президента США Дональда Трампа до кінця серпня.
 
Про це  голова української делегації та секретар РНБО Рустем Умєров повідомив за підсумками зустрічі делегацій у Стамбулі 23 липня, передає "Суспільне"
 
Українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі. Також, за словами Умєрова, сторони обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними.
 
російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.
 
Окрім того, що понад 1 200 людей візьмуть участь у гуманітарному обміні між росією та Україною, заявив Умєров.
 
Умєров додав, що щодо перемир’я поки що немає поступок і групи працюють над пріоритетами щодо людей та над зустріччю лідерів.
 
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