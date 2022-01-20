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Україна зацікавлена у створенні сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній

Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 мільйонів доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи
Президент Володимир Зеленський розраховує на зростання річного товарообігу зі Швецією до 800-900 млн доларів та висловив зацікавленість у залученні шведських компаній до побудови в Україні мережі сміттєпереробних заводів.
Україна зацікавлена у створенні сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній Фото: з вільного доступу
Про це він розповів під час телефонної розмови з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
 
«Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 мільйонів доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи», – сказав Зеленський.
 
Глава держави високо оцінив підтримку шведською стороною євроінтеграційного курсу України, а також вагому практичну допомогу у реалізації внутрішніх трансформацій. У цьому контексті відзначено готовність до поглиблення взаємодії у межах стратегії уряду Швеції щодо співробітництва в питаннях реформ з країнами Східної Європи.
 
За даними ОП, співрозмовники також обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці у сферах, що становлять обопільний інтерес, окрему увагу приділили розвитку взаємодії в торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях.
 
Президент, зокрема, зауважив, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.
 
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Прем’єр-міністр Швеції та Президент України домовилися інтенсифікувати двосторонній діалог на найвищому рівні.
 
Як повідомлялося, раніше міжнародна делегація на чолі з директором департаменту Європейської безпеки МЗС Швеції Йоханом Фріссело відвідала район проведення операції Об’єднаних сил.
 
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20 01 2022 11:57
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