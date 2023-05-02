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CУСПІЛЬСТВО

Україна заявляє, що нічого не знає про миротворчу місію за участю Ватикану для вирішення конфлікту з росією – CNN

02 травня 2023, 08:00
Україна заявляє, що нічого не знає про миротворчу місію за участю Ватикану для вирішення конфлікту з росією – CNN
Фото: telegraf.com.ua
Влада країни не дала згоди на такі ініціативи.

Україні нічого не відомо про миротворчу місію Ватикану, про яку говорив Папа Римський Франциск. 

Про це в коментарі CNN заявив неназваний український чиновник, близький до Офісу президента.

"Президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України. Якщо переговори і ведуться, то без нашого відома чи схвалення", - наводить видання слова чиновника.

Нагадаємо, раніше Папа Римський заявляв, що зараз Ватикан нібито проводить миротворчу місію, але поки що він не може розкрити її деталі.

Таку заяву понтифік зробив після свого візиту до Будапешта, де він зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з митрополитом Іларіоном, представником російської православної церкви у Будапешті.

ПАПА РИМСКИЙВатикан

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