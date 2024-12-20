Україна збирає величезну кількість даних з БпЛА для навчання моделей ШІ – Reuters

Щодоби ЗСУ отримують 5–6 терабайт відеоданих.

Майбутнє військових дій все більше пов’язане зі штучним інтелектом, а Україна має одну з найпотужніших переваг у цій сфері: мільйони годин відеоматеріалів з безпілотників, які можуть використовувати для навчання моделей ШІ приймати оперативні рішення на полі бою.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Засновник української некомерційної системи OCHI , яка аналізує відео з понад 15 000 екіпажів безпілотників, Олександр Дмитрієв сказав, що його платформа накопичила більше 2 мільйони годин відеоматеріалів бойових дій.

"Це їжа для ШІ: якщо ви хочете навчити ШІ, ви даєте йому 2 мільйони годин, і це стане чимось надприродним," - додав Дмитрієв.

Великий обсяг даних з допомагає навчати штучний інтелект та виявляти та класифікувати цілі; визначати оптимальні траєкторії та кути для застосування зброї; аналізувати ефективність різних систем озброєння.

"Це досвід, який можна перетворити на математику", - вважає Дмитрієв.

Система була розроблена в 2022 році і спочатку вона створювалася для надання командирам огляду бойових дій у реальному часі.

Вже пізніше команда зрозуміла, що ці відеоматеріали можуть бути цінними для аналізу та зберігання як архів війни.

Наразі щодня система додає 5–6 терабайт нових відеоданих, що розширює можливості для тренування ШІ.

Штучний інтелект відіграє головну роль у бойових операціях, адже дві сторони конфлікту застосовують ШІ для ідентифікації цілей і швидкого аналізу даних.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт вважає, що такі дані є безцінними для навчання машин розпізнавати об’єкти та приймати правильні рішення на полі бою.

"Люди можуть робити це інтуїтивно, але машини ні, і їх потрібно навчати тому, що є або не є дорогою, перешкодою чи засідкою," - додав він.

Крім того, ЗСУ використовує систему "Месники", розроблену Міністерством оборони, яка централізує відео з дронів і камер спостереження. За повідомленнями, ця платформа щотижня виявляє до 12 000 одиниць російської техніки завдяки інструментам ШІ.

Також Україна активно впроваджує технології ШІ для автоматизованого управління зграями дронів та розмінування територій.

В той же час, росія також використовує ШІ на полі бою, наприклад, в ударних дронах Lancet. Вони довели свою ефективність проти української бронетехніки, демонструючи можливості ШІ у високоточному ураженні цілей.