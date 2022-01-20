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Україна здобула чотири ліцензії на Олімпіаду-2022 у фігурному катанні

Змагання з фігурного катання розпочнуться у Пекіні вже 4 лютого
Фігурне катання стане одним із перших видів спорту, якими розпочнуться змагання Олімпіади-2022 у Пекіні.
Україна здобула чотири ліцензії на Олімпіаду-2022 у фігурному катанні Фото: ufsf.com.ua.
Як повідломляе Suspilne.media, українські фігуристи завоювали чотири ліцензії на Ігри. 
 
Загалом нашу команду представляьб шість учасників.
 
До складу національної команди України увійшли: 
 
Чоловіче одиночне катання - Іван Шмуратко (особисті змагання, командний турнір)
 
Жіноче одиночне катання - Анастасія Шаботова (особисті, команда)
 
Танці на льоду - Олександра Назарова та Максим Нікітін (особисті, команда)
 
Спортивні пари - Софія Голіченко та Артем Даренський (лише команда).
 
Єдині з цього складу, хто раніше брали участь у Олімпійських іграх, а також представляли Україну на рівні дорослої серії Гран-прі, - танцівники Назарова та Нікітін. У Пхьончхані-2018 їм забракло однієї позиції, щоб відібратися до довільного танцю: вони фінішували 21-ми. На передолімпійському чемпіонаті Європи українська пара утретє в кар'єрі увійшла до ТОП-10.
 
Змагання з фігурного катання розпочнуться у Пекіні вже 4 лютого.
 
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20 01 2022 13:18
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