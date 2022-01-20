Україна здобула чотири ліцензії на Олімпіаду-2022 у фігурному катанні

Фігурне катання стане одним із перших видів спорту, якими розпочнуться змагання Олімпіади-2022 у Пекіні.

Як повідломляе Suspilne.media, українські фігуристи завоювали чотири ліцензії на Ігри.

Загалом нашу команду представляьб шість учасників.

До складу національної команди України увійшли:

Чоловіче одиночне катання - Іван Шмуратко (особисті змагання, командний турнір)

Жіноче одиночне катання - Анастасія Шаботова (особисті, команда)

Танці на льоду - Олександра Назарова та Максим Нікітін (особисті, команда)

Спортивні пари - Софія Голіченко та Артем Даренський (лише команда).

Єдині з цього складу, хто раніше брали участь у Олімпійських іграх, а також представляли Україну на рівні дорослої серії Гран-прі, - танцівники Назарова та Нікітін. У Пхьончхані-2018 їм забракло однієї позиції, щоб відібратися до довільного танцю: вони фінішували 21-ми. На передолімпійському чемпіонаті Європи українська пара утретє в кар'єрі увійшла до ТОП-10.

Змагання з фігурного катання розпочнуться у Пекіні вже 4 лютого.