Україна змінила арифметику війни і дала Трампу шанс увійти в історію – WP

Вперше за довгий час з'явилося реальне вікно можливостей для миру, але Трамп досі марнує свої переваги.

Україна може стати великим успіхом для Дональда Трампа, якщо він скористається вікном можливостей для завершення війни.

Про це пише оглядач Фарід Закарія в авторській колонці для The Washington Post.

За його словами, ситуація на фронті змінилася кардинально. росія втрачає особовий склад такими темпами, що це перевищує її можливості з підготовки та заміни військових, у травні вона майже не захопила нових територій. Натомість Україна цього року планує виготовити понад 7 мільйонів безпілотників і б'є по нафтопереробних заводах, аеродромах та військових підприємствах на території росії. "путін більше не може тримати війну подалі від власної країни", – зазначає автор.

Водночас Закарія підкреслює, що досі політика Трампа щодо України була прикладом марнування власних переваг. Президент США публічно критикував Зеленського та давав путіну підстави вважати, що Захід втомиться. Проте у Трампа є важелі впливу, яких немає в жодного європейського лідера, зокрема загроза відновлення військової допомоги та посилення санкцій проти російської нафти.

"Це шанс для Трампа допомогти завершити найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової війни. Це була б угода, яка справді заслуговує на звання історичної", – підсумовує Закарія.