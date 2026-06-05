Україна змінила арифметику війни і дала Трампу шанс увійти в історію – WP
Україна може стати великим успіхом для Дональда Трампа, якщо він скористається вікном можливостей для завершення війни.
Про це пише оглядач Фарід Закарія в авторській колонці для The Washington Post.
За його словами, ситуація на фронті змінилася кардинально. росія втрачає особовий склад такими темпами, що це перевищує її можливості з підготовки та заміни військових, у травні вона майже не захопила нових територій. Натомість Україна цього року планує виготовити понад 7 мільйонів безпілотників і б'є по нафтопереробних заводах, аеродромах та військових підприємствах на території росії. "путін більше не може тримати війну подалі від власної країни", – зазначає автор.
Водночас Закарія підкреслює, що досі політика Трампа щодо України була прикладом марнування власних переваг. Президент США публічно критикував Зеленського та давав путіну підстави вважати, що Захід втомиться. Проте у Трампа є важелі впливу, яких немає в жодного європейського лідера, зокрема загроза відновлення військової допомоги та посилення санкцій проти російської нафти.
"Це шанс для Трампа допомогти завершити найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової війни. Це була б угода, яка справді заслуговує на звання історичної", – підсумовує Закарія.