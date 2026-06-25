Україна змінила хід війни завдяки ударам по російському тилу та новій тактиці дронів – WSJ

Паралельно Україна нарощує глибинні удари по військових і енергетичних об’єктах на території росії.

Україна змінила характер бойових дій, зосередившись на ударах по російському тилу та логістичних об’єктах, що, за оцінками західних аналітиків, поступово підриває можливості армії рф продовжувати війну на виснаження.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Сили оборони України активно використовують дрони середньої дальності для атак на командні пункти, склади боєприпасів, паливну інфраструктуру, центри управління безпілотниками та логістичні вузли. Така тактика, яку експерти описують як "повітряне перехоплення", спрямована на руйнування систем забезпечення російських військ на фронті.

Паралельно Україна нарощує глибинні удари по військових і енергетичних об’єктах на території росії, що змушує москву розпорошувати системи ППО та послаблює захист ключових регіонів. На фронті також зростає роль дронів малої дальності, які, за оцінками ISW, вже мають помітний оперативний ефект.

Аналітики зазначають, що такі дії змінюють баланс сил, підвищують витрати рф на війну та ускладнюють її логістику. Водночас, за оцінками експертів, ключовими факторами успіху України стали зростання виробництва безпілотників, накопичений бойовий досвід та покращення систем управління військами.