Україна змінила тактику ударів по російських НПЗ і б’є по найуразливіших місцях – FT

Тепер ціллю стають критичні компоненти, відновлення яких може тривати місяцями.

Україна змінила підхід до ударів по російських нафтопереробних заводах: замість масштабних атак тепер застосовує точкові удари по критично важливому обладнанню, що дозволяє надовше виводити підприємства з ладу.

Про це пише британська газета Financial Times.

За даними видання, українські військові під час планування операцій співпрацюють з енергетиками та галузевими експертами, які допомагають визначати найбільш вразливі компоненти НПЗ. Йдеться про обладнання, заміна якого потребує значного часу та ресурсів.

Оператори безпілотників розповіли, що вибір цілей здійснюється після технічного аналізу з урахуванням виробничих процесів, логістики та можливостей відновлення об’єктів. Якщо основну ціль не вдається уразити через роботу ППО чи інші перешкоди, підрозділи можуть переходити до заздалегідь визначених запасних цілей.

Видання зазначає, що українська стратегія передбачає удари не лише по окремих підприємствах, а й по ключових елементах енергетичної системи росії. Планувальники аналізують взаємозв’язки між НПЗ, підстанціями та іншими об’єктами, щоб знаходити вузли, пошкодження яких може спричинити масштабніші перебої.

За словами співрозмовників видання, українські підрозділи безпілотників також почали повторно атакувати окремі критично важливі об’єкти до завершення ремонтів, щоб ускладнити відновлення їхньої роботи.

Крім ударів по нафтопереробних заводах, операції включають атаки на великі нафтові сховища.

Також журналісти зауважують, що Україна та росія мають схожі енергетичні системи радянського походження, тому фахівці обох країн добре розуміють принципи роботи такої інфраструктури та її вразливі місця.

Остання атака на об’єкти російської нафтової інфраструктури відбулася в ніч проти 29 липня, тоді ЗСУ вдарили по одному з найбільших НПЗ росії та базі Чорноморського флоту в Криму.