Україна знайшла безпечні коридори для проходу суден у Чорному морі

Державна служба морського та річкового транспорту України здійснила у максимально стислий термін гідрографічну зйомку в районі Дністровської банки. За результатами виконаних робіт визначені межі району для проходу суден

Фахівці Державної установи "Держгідрографія" здійснили гідрографічну зйомку в районі Дністровської банки Чорного моря і визначили межі району для проходу суден до портів України в умовах зовнішньої агресії РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДУ "Держгідрографія" на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Державна служба морського та річкового транспорту України здійснила у максимально стислий термін гідрографічну зйомку в районі Дністровської банки. За результатами виконаних робіт визначені межі району для проходу суден», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оголошено ПРИП України 60/22 (прибережне попередження, яке доводиться до мореплавців у морському регіоні – ред.) з можливим коридором для проходу суден. Мінімальна ширина коридору становить 1 кілометр. Загальний фон глибин 15-22 метри.

Після оголошення даного ПРИПу для додаткової зручності мореплавців і позначення меж коридору встановлені віртуальні буї спеціального призначення з подальшим оголошенням ПРИП України 61/22.

Наразі ДУ "Держгідрографія" у відповідь на поточні виклики та загрози продовжує оперативно виконувати покладені на неї обов’язки і забезпечувати безпеку судноплавства у своїй зоні відповідальності.

Усі діючі прибережні попередження публікуються на офіційному сайті ДУ «Держгідрографія».

Як повідомлялося, Державна установа "Держгідрографія" ввела в дію нову структуру - маячно-лоцмейстерське управління для навігаційно-гідрографічного забезпечення судів в умовах зовнішньої агресії РФ.

За погодженням з Державною службою морського та річкового транспорту України введено в дію нову організаційну структуру державної установи "Держгідрографія". Завдяки цьому створено маяково-лоцмейстерське управління, до складу якого входять відділ навігаційного забезпечення та відділ експлуатації плавзасобів. Також створено групу супроводу системи управління якістю та групу науково-технічного розвитку.

Як повідомляв Укрінформ, командування Військово-морських сил ЗС України заявило, що РФ продовжує свою деструктивну діяльність щодо дестабілізації обстановки в Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Крім того, Росія оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв'язку з проведенням навчань, що передбачають ракетні та артилерійські стрільби.

Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у зазначених районах та можливість суден вільно заходити до морських портів України, особливо в Азовському морі, що є порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року.