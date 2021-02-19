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Україна знову попросить ЄС про санкції за порушення прав людини у Криму

остання хвиля репресій проти кримських татар буде темою обговорення на Генасамблеї ООН
Україна найближчим часом звернеться до Євросоюзу із проханням застосувати новий санкційний механізм за порушення прав людини в окупованому Криму.
Україна знову попросить ЄС про санкції за порушення прав людини у Криму Фото: afp.com

Як повідомляє "Європейська правда", про це у п’ятницю на брифінгу в Києві розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, остання хвиля репресій проти кримських татар буде темою обговорення на Генасамблеї ООН, а в четвер 18 лютого МЗС розпочало підготовку для комунікації з ЄС з цього питання

"Ще минулого року я закликав ЄС застосувати санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини у Автономній республіці Крим. Ми будемо послідовно наполягати на тому, що нові санкції мають бути запроваджені саме за такі порушення прав людини", - сказав Кулеба.

"Тому вже незабаром, можливо, навіть сьогодні, я підпишу ці документи, ми знову звернемось до ЄС з таким проханням", - додав він.

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19 02 2021 10:08
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