Україна знову попросить ЄС про санкції за порушення прав людини у Криму
Як повідомляє "Європейська правда", про це у п’ятницю на брифінгу в Києві розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, остання хвиля репресій проти кримських татар буде темою обговорення на Генасамблеї ООН, а в четвер 18 лютого МЗС розпочало підготовку для комунікації з ЄС з цього питання
"Ще минулого року я закликав ЄС застосувати санкційний механізм у відповідь на порушення прав людини у Автономній республіці Крим. Ми будемо послідовно наполягати на тому, що нові санкції мають бути запроваджені саме за такі порушення прав людини", - сказав Кулеба.
"Тому вже незабаром, можливо, навіть сьогодні, я підпишу ці документи, ми знову звернемось до ЄС з таким проханням", - додав він.
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