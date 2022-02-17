Україна звернулась до Радбезу ООН через крок Росії до визнання ОРДЛО
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".
Розглянути це питання пропонують у четвер 17 лютого.
"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання т.зв. "ЛДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання. Закликаємо розглянути це на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого", - написав Дмитро Кулеба.
15 лютого Держдума Росії лютого проголосувала за те, щоб направити звернення до президента з проханням визнати "незалежними" окуповані райони Донецької і Луганської областей.
МЗС України заявило, що цей крок буде свідомим виходом з Мінських домовленостей. Низка партнерів України засудили звернення Держдуми Росії.
16 лютого в Кремлі заявили, що президент Росії Владімір Путін взяв до уваги звернення Держдуми РФ про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", але таке визнання не корелює з Мінськими угодами.
Нагадаємо, що Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала на своєму сайті оцінку, згідно з якою Росія буде готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Зеленський і Шольц проводять зустріч із ЗМІ
- ФОТО КНДР побудувала секретну базу для міжконтинентальних ракет
- ФОТО Північна Корея опублікувала знімки з останнього запуску ракети
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі