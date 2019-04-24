ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна звернулася до Ради Безпеки ООН у зв’язку з указом президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна звернулася до Радбезу ООН через російські паспорти для жителів ОРДЛО
"За дорученням Петра Порошенка вже звернулися до Ради Безпеки ООН"
Володимир Єльченко. Фото: lb.ua
"За дорученням Петра Порошенка вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям!" - повідомив у Twitter Єльченко, інформує "Європейська правда".
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
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