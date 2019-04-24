Україна звернулася до Радбезу ООН через російські паспорти для жителів ОРДЛО "За дорученням Петра Порошенка вже звернулися до Ради Безпеки ООН"

Україна звернулася до Ради Безпеки ООН у зв’язку з указом президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.

Володимир Єльченко. Фото: lb.ua

"За дорученням Петра Порошенка вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям!" - повідомив у Twitter Єльченко, інформує "Європейська правда". Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

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