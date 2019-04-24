Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна звернулася до Радбезу ООН через російські паспорти для жителів ОРДЛО

"За дорученням Петра Порошенка вже звернулися до Ради Безпеки ООН"
Україна звернулася до Ради Безпеки ООН у зв’язку з указом президента РФ Владіміра Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям ОРДЛО.
Україна звернулася до Радбезу ООН через російські паспорти для жителів ОРДЛО Володимир Єльченко. Фото: lb.ua

"За дорученням Петра Порошенка вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям!" - повідомив у Twitter Єльченко, інформує "Європейська правда".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 04 2019 16:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.