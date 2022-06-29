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Україна звільнила з полону ще 144 захисників, більшість з них - оборонці "Азовсталі"

Це найбільший обмін з початку повномасштабного російського вторгнення
Україні у межах чергового обміну вдалося визволити з полону окупантів ще 144 військовослужбовців, більшість з яких - оборонці "Азовсталі".
Україна звільнила з полону ще 144 захисників, більшість з них - оборонці "Азовсталі" Фото: з вільних джерел

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, серед 144 звільнених - 95 оборонців "Азовсталі", зокрема 43 військовослужбовці полку "Азов". Загалом вдалося визволити:

59 бійців Національної гвардії;

30 - Військово-морських сил;

28 - Збройних сил України;

17 - Державної прикордонної служби України;

9 - Територіальної оборони;

1 - Національної поліції України.

У переліку є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому - 19.

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

У Міноборони зазначають, що всі поранені отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу. Також розвідники наголошують, що координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.

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29 06 2022 16:59
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