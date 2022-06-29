Україна звільнила з полону ще 144 захисників, більшість з них - оборонці "Азовсталі"
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Так, серед 144 звільнених - 95 оборонців "Азовсталі", зокрема 43 військовослужбовці полку "Азов". Загалом вдалося визволити:
59 бійців Національної гвардії;
30 - Військово-морських сил;
28 - Збройних сил України;
17 - Державної прикордонної служби України;
9 - Територіальної оборони;
1 - Національної поліції України.
У переліку є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому - 19.
Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.
У Міноборони зазначають, що всі поранені отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу. Також розвідники наголошують, що координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.
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