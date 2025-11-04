Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українець, підозрюваний у справі про підрив "Північних потоків", оголосив голодування в італійській в'язниці

04 листопада 2025, 12:18
Українець, підозрюваний у справі про підрив
Фото: forsvaret.dk
Кузнєцов утримується в італійській в’язниці суворого режиму з 22 серпня та чекає остаточного рішення щодо його екстрадиції до Німеччини. Він відмовляється від їжі з 31 жовтня.

Громадянин України Сергій Кузнєцов, якого Німеччина підозрює в участі у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", оголосив голодування під час перебування під вартою в Італії.

Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні, передає Agenzia Nova.

За словами адвоката, Кузнєцов утримується в італійській в’язниці суворого режиму з 22 серпня та чекає остаточного рішення щодо його екстрадиції до Німеччини. Він відмовляється від їжі з 31 жовтня.

Вимоги Кузнєцова

Захист інформував італійську владу про голодування. Адвокат заявив, що підзахисний вимагає забезпечення основних прав, серед яких:

  • належне харчування відповідно до стану здоров’я,
  • гідні умови утримання,
  • доступ до інформації,
  • рівні можливості для відвідування родичами.

Канестріні зазначив, що з моменту затримання Кузнєцов не отримував харчування, яке відповідало б його медичним потребам.

Судовий процес і можливе передання Німеччині

Наприкінці жовтня суд у Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію підозрюваного до Німеччини. Однак захист подав апеляцію до Верховного суду Італії, який має винести рішення протягом місяця.

За даними німецької прокуратури, Кузнєцов нібито входив до групи, яка встановила вибухівку на газопроводах поблизу острова Борнгольм у Балтійському морі. Йому висунуто звинувачення у змові з метою вибуху, антиконституційній диверсії та пошкодженні критичної інфраструктури.

Позиція України

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не причетна до вибухів на газопроводах, і закликав перевірити, кому могла бути вигідна поява таких звинувачень.

