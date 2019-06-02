Україні немає про що просити в Януковича, якого зневажають як втікача і зрадника, - Геращенко

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала пропозицію екс-президента Віктора Януковича провести переговори щодо обміну полоненими, заявивши, що Україні немає про що просити "втікача і зрадника".

Як заявила Геращенко, вона ще влітку прогнозувала, що Росія підніме гостре для українців питання звільнення заручників перед виборами. Також вона зазначила, що президент України Петро Порошенко неодноразово вів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо звільнення заручників і політв'язнів і обміну у форматі "всіх на всіх".

"В тюрмі українців тримає Путін, а не його приручені й пригодовані шавки... А лох, який підігрує своїм фіглярством цинічним і брудним сценаріям Кремля, не в переговори має гратися, а відповідати за зраду. Нам немає про що просити в Януковича, якого зневажають й у Києві, у Львові, й у його рідному Донбасі як втікача і зрадника", - заявила Геращенко.

Вона також підкреслила, що Янукович повинен бути виданий Росією для відбування встановленого судом покарання за вчинену державну зраду.

"Й чекаємо від Путіна, а не лохів - шавок негайного вирішення питання заручників. У Путіна, а не лохів ключі від тюрем і камер з українськими моряками , політв‘язнями і заручниками. Шавки викликають просто огиду", - підкреслила Геращенко.