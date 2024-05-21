Україні потрібно дати більше свободи для нанесення ударів по цілях у росії – глава МЗС Литви

"Ми зробили помилку з самого початку, обмеживши українців".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що західні союзники України повинні зняти обмеження на використання зброї, що постачається Києву, і дати Україні більше свободи для нанесення ударів по цілях у росії.

Про це повідомляє LRT.

"Ми зробили помилку з самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", зазначив Ландсбергіс – додавши, що союзники України перебувають під особливим впливом страху перед росією.

За його словами, українці повинні мати можливість використовувати надане їм обладнання для досягнення своїх стратегічних цілей.

"Вони повинні мати можливість завдавати ударів по російській території, лініях постачання і військам, які готуються напасти на Україну. Правилам підпорядковується лише одна сторона. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", – додав очільник МЗС.

Він також наголосив, що західні військові інструктори, які перебували в Україні до російського вторгнення в 2022 році, повинні повернутися і прискорити підготовку нових військ.

"Литва готова приєднатися, наприклад, до коаліції на чолі з Францією і тренувати українські війська в Україні", – резюмував політик.

Раніше повідомлялось, що Україна тисне на адміністрацію Джо Байдена, щоб США скасували заборону на використання американської зброї для ударів по росії.