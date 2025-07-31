Україні потрібно до $58 млрд у 2025 році, але реформи гальмують допомогу – Reuters

Зовнішній дефіцит уже наступного року може сягнути десятків мільярдів доларів.

Києву загрожує ще глибший дефіцит фінансування у 2025–2026 роках.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Основні причини це загострення бойових дій, стрімке зростання оборонних витрат та затримка з виконанням реформ, на які наполягають міжнародні партнери.

За оцінками експертів, у 2025 році Україна потребуватиме зовнішньої підтримки на суму від $39 до $58 мільярдів. У 2026–2027 роках знадобиться ще $65 мільярдів, з яких наразі підтверджено лише третину.

Переговори з донорами ускладнює зупинка ключових антикорупційних реформ, через що Україна не отримала повний обсяг підтримки в межах європейської програми «Фактична допомога Україні».

"Ключове завдання — знайти ще $10–15 мільярдів, яких поки не вистачає для 2026 року", — зазначають в ICU.

Президент володимир зеленський подав новий законопроєкт до парламенту, пообіцявши відновити незалежність антикорупційних органів після критики з боку західних партнерів і внутрішніх протестів. Проте частина експертів вважає, що шкода міжнародній довірі вже завдана.

МВФ і європейські союзники вимагають призначення суддів, прозорості у сфері безпеки та реформування управління держактивами. Новий уряд на чолі з юлією свириденко демонструє політичну волю до змін, але темпи реформ залишаються повільними.

Тим часом росія нарощує наступ на фронті. Україна втратила важливі позиції на сході, а енергетичний та гірничий сектори перебувають під загрозою.

Оборонні витрати України у 2024 році сягнуть 2,6 трлн грн ($62 млрд), що становить 31% ВВП — значно вище за довоєнні показники. Навіть у разі припинення вогню наступного року, ці витрати залишаться високими через постійну загрозу з боку росії.