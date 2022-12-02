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Україні за добу - 38 212 випадків коронавірусу

За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 029, медпрацівників – 864)
Протягом минулої доби в Україні зафіксували 38 212 нових випадків коронавірусної хвороби.
Україні за добу - 38 212 випадків коронавірусу Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).
 
"За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 029, медпрацівників – 864)", - йдеться у повідомленні.
 
Також за минулу добу госпіталізовано 3 753 осіб, летальних випадків – 265, одужало – 19 943 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 501 182 осіб, одужало – 3 770 769 осіб, летальних випадків – 102 668, проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661.
 
Як повідомляв Укрінформ, 10 лютого в Україні зафіксували 41 229 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
 
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12 02 2022 10:40
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