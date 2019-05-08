Україна майже готова для нормального проходження опалювального сезону - "Нафтогаз"

Для безпроблемного проходження опалювального сезону взимку необхідно закачати менше чотирьох мільярдів кубометрів

До підземних сховищ газу України закачали вже понад 16 мільярдів кубометрів газу.

Так, за даними "Нафтогаз", наразі у сховищах газу перебуває 16,17 мільярда кубометрі газу, інформує "Громадське" з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Від початку літа державна компанія щодня закачує до сховищ в середньому 74 мільйони кубометрів газу.

"До підземних сховищ газу потрібно закачати 20 млрд куб. м газу. Такі обсяги достатні, щоб пройти опалювальний сезон за будь-якого сценарію розвитку подій", — повідомляють у "Нафтогазі".

Нагадаємо, "Нафтогаз" проводить переговори з урядом Молдови щодо укладання угоди про постачання до країни реверсного газу, який "Нафтогаз" закуповуватиме у Європи.

Напередодні "Нафтогаз" вімовився від стратегії для видобутку газу в Україні 20/20 та запропонував нову.

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