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Україна майже готова для нормального проходження опалювального сезону - "Нафтогаз"

Для безпроблемного проходження опалювального сезону взимку необхідно закачати менше чотирьох мільярдів кубометрів
До підземних сховищ газу України закачали вже понад 16 мільярдів кубометрів газу.
Україна майже готова для нормального проходження опалювального сезону - "Нафтогаз" Фото: з відкритих джерел

Так, за даними "Нафтогаз", наразі у сховищах газу перебуває 16,17 мільярда кубометрі газу, інформує "Громадське" з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Від початку літа державна компанія щодня закачує до сховищ в середньому 74 мільйони кубометрів газу.

"До підземних сховищ газу потрібно закачати 20 млрд куб. м газу. Такі обсяги достатні, щоб пройти опалювальний сезон за будь-якого сценарію розвитку подій", — повідомляють у "Нафтогазі".

Нагадаємо, "Нафтогаз" проводить переговори з урядом Молдови щодо укладання угоди про постачання до країни реверсного газу, який "Нафтогаз" закуповуватиме у Європи.

Напередодні "Нафтогаз" вімовився від стратегії для видобутку газу в Україні 20/20 та запропонував нову.

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