Українка хотіла вивезти до Польщі бивні моржа, який перебуває під загрозою зникнення

Їй загрожує ув'язнення.

Польські митники виявили в багажі 66-річної українки два бивні арктичного моржа, який перебуває під захистом Вашингтонської конвенції. Тепер їй загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє Служба Республіки Польща.

Як передає агентство, контрабанду виявили під час сканування рентгеном сумок пасажирів автобуса, який прямував з України до Польщі. Довжина знайдених бивнів становить 52 та 45 сантиметрів.

Пасажирка, як стверджують митники, не задекларувала вантаж і не мала дозвільних документів на перевезення рідкісних виробів.