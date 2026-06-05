Українка хотіла вивезти до Польщі бивні моржа, який перебуває під загрозою зникнення
05 червня 2026, 12:31
Їй загрожує ув'язнення.
Польські митники виявили в багажі 66-річної українки два бивні арктичного моржа, який перебуває під захистом Вашингтонської конвенції. Тепер їй загрожує ув’язнення.
Про це повідомляє Служба Республіки Польща.
Як передає агентство, контрабанду виявили під час сканування рентгеном сумок пасажирів автобуса, який прямував з України до Польщі. Довжина знайдених бивнів становить 52 та 45 сантиметрів.
Пасажирка, як стверджують митники, не задекларувала вантаж і не мала дозвільних документів на перевезення рідкісних виробів.
Наразі митники вилучили бивні, а правоохоронці розпочали за цим фактом розслідування. У податковій адміністрації Жешува стверджують, що арктичний морж охороняється Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори (CITEC), що перебувають під загрозою зникнення.
Повідомляється, що перевезення таких предметів через кордон Євросоюзу, а також торгівля ними є злочином. За це жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох місяців до п’яти років.