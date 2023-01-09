Матеріали:
Теми:
CУСПІЛЬСТВО

Українка Марта Чумало стала лавреаткою шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини

09 січня 2023, 21:03
Українка Марта Чумало стала лавреаткою шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
Джерело:shpalta.media
Троє жінок з України, Ірану та Туреччини у понеділок отримали шведську премію імені Улофа Пальме в галузі прав людини за захист прав та свобод жінок.

Марта Чумало з України, Наргес Мохаммаді з Ірану та Ерен Кескін із Туреччини отримали нагороду за "їхні зусилля у боротьбі за забезпечення свободи жінок в епоху, коли правам людини загрожують війна, насильство та придушення", – йдеться у повідомленні Меморіального фонду Улофа Пальме, пише AFP.

Чумало, психологиня і феміністка, була відзначена за те, що вона є однією із засновниць "Поглядів жінок" – неурядової організації, що просуває права жінок і бореться з насильством щодо жінок.

"З 2014 року і особливо після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році Марта Чумало активно займається підвищенням поінформованості про наслідки війни та захистом потреб її жертв", – йдеться у заяві фонду.

Журналістка і правозахисниця Мохаммаді "була центральною фігурою у боротьбі за права жінок та свободу слова в Ірані", заявили присяжні.

Вона була однією із засновниць Іранської національної ради миру. Участь у захисті прав жінок "привела до її неодноразових арештів і вона відбула кілька тюремних термінів".

Мохаммаді ув'язнена з листопада 2021 року за звинуваченням у "пропагандистській діяльності проти держави", йдеться у повідомленні фонду.

Юристка-правозахисниця Ерен Кескін була відзначена за те, що десятиліттями захищала тих, хто зазнає дискримінації в її країні, у тому числі "етнічні меншини, ЛГБТ та біженці".

Церемонія нагородження відбудеться 1 лютого у Стокгольмі.

Премія Улофа Пальме – це щорічна премія у розмірі 100 000 доларів, яку присуджує Меморіальний фонд Улофа Пальме.

Він присвячений пам'яті прем'єр-міністра Швеції від соціал-демократів Улофа Пальме, відкритого міжнародного правозахисника та запеклого супротивника участі США у В'єтнамській війні, який був убитий у Стокгольмі в 1986 році.

Раніше повідомлялось, що Федоров став цифровим новатором року за версією Future of Government Awards.

права людинипреміяУкраїна

Останні матеріали

Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Політика
Моравецький проти ОУН. Але Степан Бандера не заважатиме Україні та Польщі будувати нову Європу
Дмитро Редько – 09 січня 2023, 15:58
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Важка артилерія. Кондоліза Райс і Роберт Ґейтс закликали пришвидшити допомогу Україні – The Washington Post
Переклад iPress – 09 січня 2023, 13:34
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Гра чисел. 2023 рік може стати вирішальним для України – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 09 січня 2023, 11:05
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 06 січня 2023, 11:38
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Переклад iPress – 05 січня 2023, 17:26
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється