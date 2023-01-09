Українка Марта Чумало стала лавреаткою шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини

Троє жінок з України, Ірану та Туреччини у понеділок отримали шведську премію імені Улофа Пальме в галузі прав людини за захист прав та свобод жінок.

Марта Чумало з України, Наргес Мохаммаді з Ірану та Ерен Кескін із Туреччини отримали нагороду за "їхні зусилля у боротьбі за забезпечення свободи жінок в епоху, коли правам людини загрожують війна, насильство та придушення", – йдеться у повідомленні Меморіального фонду Улофа Пальме, пише AFP.

Чумало, психологиня і феміністка, була відзначена за те, що вона є однією із засновниць "Поглядів жінок" – неурядової організації, що просуває права жінок і бореться з насильством щодо жінок.

"З 2014 року і особливо після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році Марта Чумало активно займається підвищенням поінформованості про наслідки війни та захистом потреб її жертв", – йдеться у заяві фонду.

Журналістка і правозахисниця Мохаммаді "була центральною фігурою у боротьбі за права жінок та свободу слова в Ірані", заявили присяжні.

Вона була однією із засновниць Іранської національної ради миру. Участь у захисті прав жінок "привела до її неодноразових арештів і вона відбула кілька тюремних термінів".

Мохаммаді ув'язнена з листопада 2021 року за звинуваченням у "пропагандистській діяльності проти держави", йдеться у повідомленні фонду.

Юристка-правозахисниця Ерен Кескін була відзначена за те, що десятиліттями захищала тих, хто зазнає дискримінації в її країні, у тому числі "етнічні меншини, ЛГБТ та біженці".

Церемонія нагородження відбудеться 1 лютого у Стокгольмі.

Премія Улофа Пальме – це щорічна премія у розмірі 100 000 доларів, яку присуджує Меморіальний фонд Улофа Пальме.

Він присвячений пам'яті прем'єр-міністра Швеції від соціал-демократів Улофа Пальме, відкритого міжнародного правозахисника та запеклого супротивника участі США у В'єтнамській війні, який був убитий у Стокгольмі в 1986 році.

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