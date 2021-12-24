Українка Овдійчук забила найкращий м'яч групового етапу Ліги чемпіонів

Футбольна нападниця українського клубу "Житлобуд-1" (Харків) Ольга Овдійчук відзначилася гарним точним ударом з дальньої дистанції у матчі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА проти ісландського "Брейдабліка".

Фото: uefa.com

Як повідомляє пресслужба УЄФА, саме цей гол переміг у голосуванні за підсумками групового етапу турніру, повідомляє "Укрінформ". Другим фінішував гол футболістки "Барселони" Ліке Мартенс у поєдинку шостого туру проти датського "Кеге". Третє місце посіла Фрідолін Рольфе, яка допомогла "Барселоні" розгромити лондонський "Арсенал". Характерно, що гол Овдійчук зібрав понад половину голосів. Найкращі голи групового етапу жіночої Ліги чемпіонів: 1. Ольга Овдійчук, "Брейдаблік" - "Житлобуд-1". Рахунок матчу - 0:2. Тур 4; 2. Ліке Мартенс, "Барселона" - "Кеге". 5:0. Тур 6; 3. Фрідолін Рольфе, "Арсенал" - "Барселона". 0:4. Тур 5; 4. Стеф Кетлі, "Кеге" - "Арсенал". 1:5. Тур 3; 5. Саманта Керр, "Челсі" - "Вольфсбург". 3:3. Тур 1; 6. Каролін Меллер, "Реал" - "Брейдаблік". 5:0. Тур 2. Нагадаємо, що у Княжичах біля Києва збудують національну базу збірних України з футболу

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