Українка Овдійчук забила найкращий м'яч групового етапу Ліги чемпіонів
Як повідомляє пресслужба УЄФА, саме цей гол переміг у голосуванні за підсумками групового етапу турніру, повідомляє "Укрінформ".
Другим фінішував гол футболістки "Барселони" Ліке Мартенс у поєдинку шостого туру проти датського "Кеге". Третє місце посіла Фрідолін Рольфе, яка допомогла "Барселоні" розгромити лондонський "Арсенал".
Характерно, що гол Овдійчук зібрав понад половину голосів. Найкращі голи групового етапу жіночої Ліги чемпіонів:
1. Ольга Овдійчук, "Брейдаблік" - "Житлобуд-1". Рахунок матчу - 0:2. Тур 4;
2. Ліке Мартенс, "Барселона" - "Кеге". 5:0. Тур 6;
3. Фрідолін Рольфе, "Арсенал" - "Барселона". 0:4. Тур 5;
4. Стеф Кетлі, "Кеге" - "Арсенал". 1:5. Тур 3;
5. Саманта Керр, "Челсі" - "Вольфсбург". 3:3. Тур 1;
6. Каролін Меллер, "Реал" - "Брейдаблік". 5:0. Тур 2.
Нагадаємо, що у Княжичах біля Києва збудують національну базу збірних України з футболу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все